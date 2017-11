Laury Thilleman : Son chéri Juan Arbelaez récompensé !

Laury Thilleman (26 ans) a de quoi être fière ! Son chéri Juan Arbelaez (29 ans), candidat de Top Chef en 2012, a reçu une belle récompense. Le beau brun originaire de Colombie – pays où les deux tourtereaux viennent de passer quelques jours – n'est autre que le chef du restaurant grec Yaya, situé à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis). Un établissement qui a ouvert il y a six mois et qui vient d'être primé par le Gault & Millau.

L'édition 2018 du prestigieux guide gastronomique, dévoilée lundi 6 novembre 2017, a placé le restaurant en tête de la catégorie "Pop" qui récompense la restauration sur le pouce.

Juan Arbelaez y propose une cuisine "cuisine moderne, fraîche, de marché", a expliqué Pierre-Julien Chantzios, l'un des fondateurs de ce lieu (avec son frère Grégory Chantzios), comme l'a rapporté Le Parisien. "Il y a très peu de bons restaurants grecs à Paris. On a eu envie de faire découvrir la cuisine et le terroir grecs, qui restent méconnus. Et cela n'a rien à voir avec la moussaka, le tarama et le tzatziki que l'on vous sert dans les restos clichés au nom d'île et à la déco kitsch. En grec, Yaya signifie 'mamie'", a-t-il poursuivi.

Dans sa story Instagram, Juan Arbelaez, qui dirige par ailleurs les cuisines du restaurant Nubé au sein de l'Hôtel Marignan dans le quartier des Champs-Elysées, n'a pas hésité à partager sa joie. Il a notamment dévoilé deux courtes séquences, prenant la pose avec le fameux prix Gault & Millau.

Si la belle Laury Thilleman n'était visiblement pas à ses côtés, nul doute qu'elle saura célébrer avec lui cette belle récompense. Décidément, tout sourit à ce couple !