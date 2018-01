Laury Thilleman : Son chéri Juan Arbelaez se remémore leur premier baiser

Exclusif - Laury Thilleman (Miss France 2011) et son compagnon Juan Arbelaez lors de la soirée Intimissimi au musée d'Orsay. Intimissimi célébrait la danse et le corps féminin lors d'une visite privée du musée et de l'exposition temporaire "Degas Danse Dessin. Hommage à Degas avec Paul Valéry". Paris, le 5 décembre 2017. © Rachid Bellack/Bestimage No Web No Blog - Belgique et Suisse Exclusive - Germany call for price - Celebrities at the Intimissimi Party held at the Orsay Museum in Paris. December 5th, 2017.05/12/2017 - Paris