Laury Thilleman : Son petit ami Juan Arbelaez bientôt de retour à la télévision

C'est en 2012 que le public fait la connaissance de Juan Arbelaez. Le chef cuisinier colombien de 30 ans a participé à la troisième saison de Top Chef (M6) remportée par Jean Imbert. Il avait été éliminé après cinq semaines d'aventure.

Cette expérience lui a ouvert les portes du petit écran puisqu'on lui a proposé en 2015 d'être chroniqueur dans l'émission Comment ça va bien ! présentée par Stéphane Bern sur France 2. Il a aussi été invité plusieurs fois dans l'émission Dans la peau d'un chef de Christophe Michalak et est devenu chroniqueur dans l'émission Demain je m'y mets sur Eurosport 2. Et comme l'annoncent nos confrères du Parisien, le petit ami de Laury Thilleman a reçu une nouvelle offre.

TMC a concocté une nouvelle émission culinaire intitulée Cuisine impossible. Et Endemol Shine a misé sur Juan Arbelaez ainsi que sur Julien Duboué (Top Chef 2014) pour partir à l'aventure. Tous deux devront se rendre à l'étranger et "reproduire en un temps limité un plat local qu'ils ne connaissent pas", écrit Le Parisien. Une expérience qui promet d'être savoureuse.