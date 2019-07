Laury Thilleman : Très intimidée pour sa rencontre avec une star hollywoodienne

Le passage d'Angelina Jolie à Paris le 9 juillet 2019 a été express, mais suffisant pour que Laury Thilleman en soit toute chamboulée.

Si la star hollywoodienne de 44 ans a débarqué dans la capitale en plein été, ce n'était pas pour jouer les touristes, mais pour représenter Guerlain, dont elle est l'ambassadrice. Arrivée à l'aéroport du Bourget en jet privé, l'ex de Brad Pitt, dont elle n'est toujours pas officiellement divorcée, s'est d'abord rendue à l'hôtel Le Crillon avant de prendre un grand bain de foule sur les Champs-Élysées. Elle avait rendez-vous dans la boutique Guerlain pour une garden party. La maman de six enfants (Maddox, Pax, Zahara, Shiloh et les jumeaux Knox et Vivienne, âgés de 17 à 10 ans) avait pour mission de promouvoir le parfum Mon Guerlain, dont elle est le visage. Un événement très privé auquel Laury Thilleman a été invitée.

Deux jours plus tard, le 11 juillet, l'ancienne Miss France de 27 ans a publié une photo d'elle posant avec Angelina Jolie sur sa page Instagram. Ravissante, la peau délicieusement bronzée après ses récentes vacances dans le Sud de la France, Laury Thilleman a bien du mal à cacher sa timidité face à une Angelina Jolie beaucoup moins expressive qu'elle. "NIVEAU LÉGENDE J'HÉSITE : 'Au calme à la Garden Party Guerlain avec ma bestah', 'Elle a vraiment insisté pour prendre une photo avec moi, j'ai cédé', 'Je vous laisse deviner qui est la plus JOLIE des deux'", a commenté la compagne du chef Juan Arbelaez en légende.