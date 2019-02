Layvin Kurzawa (PSG) et sa chérie Mélissa : Jeunes parents face à un serpent...

Rien ne prédestinait Clotaire Sangala à devenir un superhéros : il est accroc aux femmes et à la vie facile, égoïste et sans ambition, rien que ça ! Et pourtant, cet homme qui pensait avoir été trouvé bébé dans une poubelle va devenir Black Snake, surhomme masqué et ultrasapé, libérateur du peuple face au dictateur Ézéchias. C'est ce pitch qui a attiré une foule de spectateurs le 18 février 2019 à l'UGC George V à Paris. Parmi eux, trois stars du sport : Layvin Kurzawa, Thomas Meunier et Teddy Riner !

Les deux premiers sont des membres du PSG – club cher au coeur de l'humoriste français –, ils étaient venus assister à la projection du film de et avec Thomas Ngijol et Karole Rocher en compagnie de leurs moitiés respectives : le Français Layvin Kursawa (latéral gauche) était aux côtés de Mélissa Chovet, la mère de leur fille née le 14 septembre dernier, et l'international belge, défenseur du club français Thomas Meunier avait pour cavalière Déborah Panzokou, avec qui il a deux enfants. De son côté, le judoka en or Teddy Riner et sa bien-aimée Luthna Plocus ont un garçon, Eden, bientôt 5 ans, et une fille, Isis (née en octobre dernier) certainement gardés ce soir par un(e) baby-sitter pour permettre à ses parents d'apprécier la comédie d'action et d'humour qu'est Black Snake.