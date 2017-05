Le casting d'Happy Days réuni pour Erin Moran, même le controversé Scott Baio...

Le casting au complet ou presque de la série Happy Days s'est réuni pour rendre un dernier hommage à la regrettée Erin Moran. Deux semaines après le décès brutal de l'actrice, qui a incarné Joanie Cunningham dans la sitcom à succès des années 70-80, ses anciens partenaires de scène Ron Howard, Marion Ross, Don Most, Cathy Silvers et Anson Williams étaient présents pour ses funérailles.

Même son ancien amoureux Scott Baio était de la partie, et ce, bien qu'il ait déclenché une vive polémique après ses sordides accusations autour de l'état de santé de la comédienne, âgée de 56 ans seulement. "On rend hommage à la vie d'Erin Moran. La famille Happy Days", a-t-il écrit en légende d'une photo des acteurs réunis, sur sa page Facebook. Seul manquait à l'appel Henry Winkler alias The Fonz qui, pris par la promotion de son nouveau livre, n'avait pu faire le déplacement.

Sans doute Scott Baio a-t-il dû faire son mea culpa vis-à-vis de la famille de l'actrice, qui était devenue SDF après avoir sombré dans l'alcool suite à l'arrêt brutal de sa carrière. Rappelons que Tony, le frère d'Erin, avait menacé l'acteur d'en découdre, après que le héros de Charles s'en charge assure qu'elle était morte des suites de ses problèmes de dépendance à la drogue.

"Pour moi, si vous buvez de l'alcool ou consommez de la drogue, vous mourrez", avait balancé Scott sur le plateau de The Bernie and Sid Show, alors que la pauvre actrice a succombé à un cancer du cerveau à un stade très avancé. L'inoubliable interprète de Chachi était d'autant plus mortifié que sa propre femme souffre de la même maladie. De toute évidence, Erin Moran n'avait parlé de son état de santé à aucun de ses anciens camarades.

"Je ne savais pas qu'elle était maladie. Quand je pense à elle, je revois la petite fille fougueuse et bagarreuse qu'elle était sur le tournage. C'est très difficile, en plus j'ai perdu ma belle-mère il y a quelques mois et ce qui vient se passer avec Erin, c'est très dur à vivre", a confié Ron Howard sur le plateau de l'émission The Talk, il y a quelques jours.

