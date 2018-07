Le Combat des Maîtres : Christian Quesada détrôné et Véronique "malchanceuse" !

Très attendue, la finale du Combat des Maîtres a été diffusée sur TF1 en prime-time vendredi 13 juillet 2018. Christian Quesada, Véronique, Vincent et Xavier se sont affrontés pendant plus de deux heures face à Jean-Luc Reichmann. A l'issue du tournoi, c'est Xavier qui a été sacré grand vainqueur !

La candidat des 12 Coups de midi a remporté toutes les épreuves et a détrôné Christian Quesada lors du Coup fatal. "Ça fait trois fois de suite que j'affronte Christian dans cette épreuve. Ça devient un classique de l'émission. C'est marrant de voir que l'histoire répète. Mais encore une fois, ça s'est joué à très peu", a confié Xavier à nos confrères de Télé-Loisirs.

Bon perdant, Christian Quesada a réagi à la victoire de Xavier : "C'était notre troisième face à face. Il est plus compétiteur et plus mauvais perdant que moi. C'est tant mieux qu'il gagne, parce que si c'est pour nous faire un caca nerveux, c'est pas la peine (rires)."

Véronique, quant à elle, affirme qu'elle a "manqué d'un peu de chance" pendant que Vincent (éliminé en premier) s'est trouvé "mauvais". "Je m'en veux, j'aurais pu réfléchir un peu plus...", a-t-il conclu avec amertume.