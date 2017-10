Le gagnant du Jardin préféré des Français accusé d'homicide volontaire

Daniel Malgouyres, candidat du Jardin préféré des Français (France 2, en 2013), revient sous le feu des projecteurs pour une sombre affaire.

Dans la soirée du 5 octobre 2017, à Servian (Hérault), deux individus se sont introduits dans le jardin de Saint-Adrien. Une propriété qui appartient à l'ancien candidat de la deuxième chaîne. Selon ses déclarations, les cambrioleurs, armés, l'ont frappé ainsi que sa femme handicapée. L'un des hommes aurait ensuite tenté de voler le contenu du coffre-fort situé à l'étage de la propriété. C'est à ce moment-là que Daniel aurait saisi son fusil et tiré sur le voleur, le touchant en pleine poitrine. L'homme en question n'a pas survécu et son complice a pris la fuite.

Placé en garde à vue puis mis en examen pour homicide volontaire, Daniel a assuré qu'il s'agissait là de légitime défense. "Nous sommes sur une présomption de légitime défense mais il convient de vérifier si toutes les conditions sont réunies pour arriver à une telle conclusion judiciaire. Ce soir [Vendredi, ndlr], rien n'est figé. La question de la légitime défense est sur la table. Nous ne disposons que des témoignages du mari et de la femme agressés pour comprendre exactement ce qu'il s'est passé. Ce dont on est sûrs, c'est qu'ils ont été battus", a expliqué Yvon Calvet, le procureur de la République de Béziers (Hérault) qui s'est saisi de l'affaire, dans un communiqué de presse.

Et d'ajouter : "Il faut qu'il y ait une proportionnalité entre l'agression et la riposte et que l'acte de riposte corresponde à une absolue nécessité. Il faut que la personne qui fait feu ait pu le plus objectivement possible avoir la certitude d'avoir été en danger de mort."

Daniel a finalement été laissé en liberté sous contrôle judiciaire. Il a pu compter sur une quinzaine de personnes pour le soutenir à sa sortie du palais de justice de Béziers samedi en fin de journée. Et sur Facebook, une page de soutien a été lancée, ainsi qu'une pétition.