Le Grand Oral : Roselyne Bachelot, l'experte des punchlines

Elle a beau avoir quitté la vie politique, Roselyne Bachelot continue d'abreuver le grand public de ses bons mots dans les médias. Nul doute que l'ancienne ministre de Santé, qui jugera les candidats de l'émission Le Grand Oral, saura apprécier leur éloquence...

Au cours de sa carrière, Roselyne Bachelot (72 ans) a multiplié les punchlines. Il y a la guerrière qui, interrogée sur le conflit au Mali, avait ainsi sorti : "La guerre c'est comme la coke : c'est bon au début, mais ensuite, ça détruit." Il y a aussi la sportive qui déclarait que "le bobsleigh, c'est comme l'amour : on hésite au début, on trouve cela très bien pendant et on regrette que cela soit déjà terminé après !" ou, concernant l'équipe de handball, que "dans les vestiaires, nous n'avions qu'un mot : énorme !". Il y a aussi l'adversaire politique, pas vraiment bonne camarade, qui disait par exemple : "Ségolène Royal n'est pas maladroite, elle est mal à gauche..." Ou encore l'écologiste à la pensée unique affirmant que "99% du changement climatique est lié à l'inclinaison de la Terre". Sans oublier enfin la coquine. Évoquant la participation de sa collègue des Grosses Têtes, Arielle Dombasle, à l'émission Danse avec les stars, qui avait été mal notée en passant la première, elle avait ainsi clamé : "C'est comme en amour, il faut changer de position."

Au programme du Grand Oral ? "Ils ont de 18 à 78 ans, ils viennent de divers univers, d'outre-mer, des campagnes, des villes ou des banlieues. Certains n'ont pas le baccalauréat, d'autres sont doctorants ou médecins. Ces douze candidats aux origines, aux parcours, aux histoires et aux façons de parler différentes, entretiennent avec la parole un rapport singulier. Tous en font au quotidien un usage particulier, mais ensemble, ils partagent le même goût pour la langue et les mots. Ils se soumettent à trois épreuves d'éloquence : les solos, les duels et une finale à trois. Face à eux, un jury populaire constitué de personnalités qui ont toutes fait de la parole le meilleur outil pour transformer leur quotidien : Roselyne Bachelot, Bertrand Périer, Oxmo Puccino, Dominique Besnehard, Sonia Rolland et Caroline Vigneaux."