Le Grand Show : Un duo comique d'exception face à Michel Drucker

Samedi 17 mars 2018, Le Grand Show de l'humour fera son grand retour sur France 2. Pour cette nouvelle émission, Michel Drucker a souhaité mettre à l'honneur un duo d'exception. Celui des Chevaliers du Fiel, composé d'Éric Carrière et Francis Ginibre.

Les deux comiques, qui ont fait leurs débuts à la fin des années 80, rejoueront quelques-uns de leurs sketchs mythiques sur la scène de La Seine musicale. Et ils ne seront pas seuls. À cette occasion, l'animateur de 75 ans a convié Marthe Villalonga, Sophie Mounicot, Bruno Lochet et Lionel Abelanski. Tous sont à l'affiche du film Les Municipaux, réalisé part Les Chevaliers du Fiel, en salles le 25 avril prochain. les spectateurs suivront l'histoire d'un maire bling-bling de Port Vendres (en Catalogne française) et de ses employés municipaux loufoques

Ont aussi été invités le comédien, humoriste et magicien Olivier de Benoist, le membre des Grosses Têtes (RTL) Jean-Philippe Janssens, le dessinateur de presse et caricaturiste Plantu, Les jumeaux Steeven et Christopher, l'acteur Alil Vardar et les humoristes Sellig et Roland Magdane. Un show à ne manquer sous aucun prétexte !

Il ne s'agit pas là du premier numéro du Grand Show. Michel Drucker a déjà mis à l'honneur Laurent Gerra ou les 50 humoristes préférés des Français, parmi lesquels Florence Foresti, Muriel Robin ou Jérôme Commandeur.