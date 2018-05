Le Meilleur Pâtissier - Audrey Gellet : Ce qui l'a intimidée sur le tournage...

Nouvelle saison pour Le Meilleur pâtissier – Les Professionnels sur M6 ! Et qui dit saison 2 dit nouveautés. Si Cyril Lignac, Pierre Hermé et Philippe Conticini sont toujours de la partie, une nouvelle jurée a fait son entrée. Il s'agit d'Audrey Gellet, chef pâtissière de 32 ans. Cette dernière aura la lourde tâche de remplacer Frédéric Bau et de trouver sa place parmi ce jury masculin.

Audrey Gellet n'est pas une novice pour autant, loin de là ! Après avoir obtenu son BTS hôtellerie restauration, cette dernière s'est spécialisée en pâtisserie à Strasbourg chez Benoît Levant avant de devenir chef pâtissière chez Anne-Sophie Pic. A présent, elle enseigne à l'école hôtelière de Lausanne.

Lors d'une interview accordée à nos confrères de TV Mag, Audrey Gellet s'est confiée sur son nouveau statut de jurée. Elle n'a pas hésité à avouer que ce rôle n'a pas été toujours facile à remplir : "Parfois je me suis sentie un peu intimidée. On se demande si on est légitime ou si on ferait mieux à leur place... Mais on est là pour juger le résultat final. Dire si c'est bon ou pas et juger une sculpture, je sais le faire. Surtout en sachant ce qu'ils ont vécu."

Audrey Gellet a également mentionné ses nouveaux camarades, avec lesquels elle a passé de bons moments sur le tournage du Meilleur pâtissier – Les Professionnels : "J'avais rencontré Cyril Lignac quand j'ai été guest dans Le meilleur pâtissier et Philippe Conticini lors d'une épreuve du concours de France 2. Quant à Pierre Hermé, je le connaissais de réputation. J'étais vraiment chanceuse d'être avec eux car je suis admirative de leur travail. C'était très enrichissant."

Retrouvez Audrey Gellet dans la saison 2 du Meilleur pâtissier – Les Professionnels dès ce lundi 21 mai 2018 sur M6.