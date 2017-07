Le Meilleur Pâtissier : Jean-Marc Généreux gagnant, son bel hommage à sa femme

Mercredi 5 juillet 2017, M6 diffusait la finale du Meilleur Pâtissier célébrités. Et c'est finalement Jean-Marc Généreux qui a remporté le concours culinaire, face à Camille Cerf et Ariane Brodier. Une victoire que le juré de Danse avec les stars a dédiée à son épouse France qui l'a beaucoup inspiré tout au long du programme.

Pour l'épreuve finale, les trois candidats ont dû réaliser un gâteau de mariage pour vingt personnes. Miss France 2015 a proposé à Cyril Lignac, Mercotte et au chef Philippe Conticcini une pièce montée aux abricots. Ariane Brodier a, elle, pâtissé un énorme coeur fait de choux à la crème d'estragon. De son côté, Jean-Marc Généreux a visé haut. En effet, le danseur et chorégraphe a réalisé une pièce montée très imagée puisqu'il a reproduit un costume ainsi qu'une robe de mariée. "Là, j'ai tout donné. J'ai hâte de prendre une photo et d'envoyer le résultat de ce défi à ma femme. Parce que sans elle, je n'aurais pas été inspiré à faire ça", a-t-il lancé.

Comme l'a décidé le jury de cette finale du Meilleur Pâtissier célébrités, c'est Jean-Marc Généreux qui a remporté cette épreuve. Et il ne s'est pas arrêté là. En effet, le Québécois de 54 ans a été sacré grand gagnant du concours, succédant ainsi à la chanteuse Alizée.

La finale du Meilleur Pâtissier célébrités a réuni 2 659 000 téléspectateurs sur M6, soit 14,4% de part de marché.