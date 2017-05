Le Meilleur Pâtissier, les professionnels : Les projets du gagnant Thierry Court

Après Le Meilleur Pâtissier et Le Meilleur Pâtissier, spécial célébrités, M6 a lancé le Meilleur Pâtissier, les professionnels, dont la finale a été diffusée le 23 mai sur M6. Quelque 2,5 millions de téléspectateurs ont applaudi les vainqueurs, la Maison Thierry Court. Qui sont ces maîtres artisans, quels sont leurs projets ? Réponse tout de suite !

Thierry Court (39 ans) n'est pas n'importe qui. Coup de coeur du Guide des Croqueurs de chocolat en 2015, il a aussi été finaliste du World Chocolate Master France et demi-finaliste du MOF Chocolatier. Avec ses acolytes Martial Lecoutre (37 ans) – finaliste nationale au World Chocolate Master à Paris – et Franck Jouvenal (31 ans) – 1er prix du concept barre "snacking food truck" et 4e au World Chocolate Master en 2014 – il a séduit Cyril Lignac, Philippe Conticini, Frédéric Bau et le grand Pierre Hermé.

Une expérience qui leur a permis d'apprendre de nouvelles choses sur le métier, notamment grâce aux interventions des jurés : "Leurs remarques et leurs critiques, bonnes comme mauvaises, nous ont fait grandir. Aujourd'hui, nous mettons en pratique leurs conseils et avons fait évoluer notre approche dans la création de nos recettes. L'équilibre des goûts, des textures, tous ces détails qui font la différence."

Fier de son titre, le trio a des projets plein la tête : "Nous avons envie de faire encore des choses ensemble, car cette émulation qu'il y a entre nous est magique et apparemment il en sort des choses plutôt sympas ! Nous espérons réussir à proposer un livre qui plaira au public, un ouvrage qui offrira des recettes accessibles techniquement et qui surtout transmettra notre passion pour la pâtisserie. Chacun à ses projets professionnels ou entrepreneuriaux, mais ce qui nous lie, c'est l'envie de partager nos recettes et notre gourmandise avec le plus grand nombre. La volonté de défendre nos valeurs artisanales et de valoriser les qualités gastronomiques de notre région."

Encore félicitations à eux !