Le Meilleur Pâtissier – Ludovic grand gagnant : "Je suis sidéré et exténué"

Mercredi 14 novembre 2018, M6 diffusait la finale du Meilleur Pâtissier saison 7. Valériane, Ludovic et Charles étaient tous les trois encore en lice et ont tout donné pour impressionner Mercotte et Cyril Lignac. Seulement, il n'y a qu'un seul gagnant... Et c'est Ludovic qui a remporté le trophée !

Au cours de cette toute dernière émission de la saison, les trois pâtissiers ont dû relever deux défis de taille. Dans un premier temps, Mercotte leur a demandé de réaliser un dansk tivoli karussel, un dessert danois composé de six petits gâteaux mis en scène dans un carrousel de nougatine. Et c'est Ludovic qui s'est démarqué. Bien que sa réalisation n'ait pas respecté les critères de taille imposés par Mercotte – à savoir 20 centimètres de hauteur –, le candidat a su séduire les deux juges grâce au goût exquis de sa nougatine et de ses choix de rhum... au même titre que Charles !

Ludovic survole la compétition

Après cette première épreuve technique réussie pour Ludovic, place à la suivante. Les trois finalistes ont eu pour mission de réaliser une pièce artistique animée sur le thème de la fête foraine. En plus de Mercotte et Cyril Lignac, Ludovic, Valériane et Charles avaient pour but de satisfaire les papilles de Pierre Hermé, le célèbre chef-pâtissier et chocolatier. Ludovic a réalisé un gâteau viennois dans sa grande roue accompagné d'une pêche aux canards, d'un ourson ainsi que du nougat et de churros pour le côté gourmand. De son côté, Charles s'est lancé dans la réalisation de huit petites parts de son gâteau entreposées sur les tentacules d'une pieuvre géante, le tout accompagné de churros et de cookies aux cacahuètes caramélisées. Enfin, Valériane a proposé un manège gourmand. Cake pops au mascarpone, sucettes en meringue, entremets aux framboises et amandes... La candidate a même réalisé un biscuit joconde imprimé. Finalement, c'est Ludovic qui séduit une nouvelle fois.

Le candidat remporte donc cette septième édition du Meilleur Pâtissier ! Rappelons que le professeur de 34 ans a, depuis le début de l'aventure, remporté pas moins de six épreuves techniques. Un joli palmarès qui lui permet de devenir le détenteur d'un nouveau record dans l'émission.

Au lendemain de sa victoire, Ludovic s'est confié à nos confrères de Télé Loisirs. Il a ainsi évoqué les conditions de tournage : "C'est éreintant. C'est un vrai marathon. Le rythme est dense. Il faut trouver des temps où l'on peut se reposer et récupérer. On est debout, on court partout, c'est physique comme concours ! Psychologiquement et mentalement, il faut penser à décrocher un peu." Des semaines épuisantes qui ont fini par payer ! Sa victoire l'a laissé sans voix : "J'étais complètement sidéré et exténué après les deux mois de tournage. On est à la fois hyper contents d'avoir fini et en même temps on ne réalise pas. C'est assez étrange comme sensation." Et de conclure : "Il y a une joie incontestable ! J'ai réalisé ensuite que j'avais gagné la saison 7 ! J'avais dans les mains ce trophée qui était excessivement lourd, il fait 7 kilos (il rit)."

Côté audiences, cette finale du Meilleur Pâtissier a réuni 2 910 000 téléspectateurs, soit 14,6% de part de marché.

Si Le Meilleur Pâtissier saison 7 prend fin, l'émission revient pour une spéciale "en famille" dès le samedi 24 novembre 2018 sur M6 !