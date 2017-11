Le Meilleur Pâtissier : Sylvain, victime d'un malaise cardiaque, abandonne

Après plusieurs semaines de compétition, Sylvain quitte Le Meilleur Pâtissier (M6) dans des circonstances délicates. En effet, le Marseillais n'apparaîtra plus dans les prochains numéros du programme, d'après des révélations de nos confrères de Puremédias.

Selon leurs informations, le conseiller funéraire de 52 ans a abandonné pour des "raisons médicales graves". Pendant le tournage, Sylvain aurait été victime d'un malaise cardiaque. Le candidat a, après avoir été pris en charge, pris la décision radicale de renoncer à poursuivre dans le concours, où il s'affirmait déjà comme un sérieux prétendant au titre. Aujourd'hui, il est remis sur pied et a retrouvé la forme.

Contactée par nos confrères, la direction de M6 indique ne vouloir faire "aucun commentaire sur la vie privée des candidats" et appelle à "préserver l'intimité" de Sylvain. À l'antenne, Julia Vignali annoncera, lors de l'épisode diffusé mardi 14 novembre 2017 dès 21h, le départ inattendu du pâtissier. Celle qui succède à Faustine Bollaert évoquera alors des "raisons personnelles".

Une bien triste nouvelle pour Sylvain. En effet, le candidat du Meilleur Pâtissier regrette de ne pas s'être orienté vers la pâtisserie plus jeune et se délectait de proposer ses oeuvres à Cyril Lignac et Mercotte, après s'être inscrit à l'émission dans le but de découvrir ce que valent ses talents. On ne doute pas qu'il saura continuer à les exploiter et à les parfaire malgré cet épisode malheureux.

Rendez-vous mardi prochain dès 21h sur M6 pour la suite du Meilleur Pâtissier... sans Sylvain.