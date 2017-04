Le Petit Journal : Les images de l'agression de l'équipe dévoilées !

Louis Morin a vécu un dimanche plutôt particulier.

Comme le journaliste du Petit Journal (Canal+) l'avait annoncé sur Twitter dimanche 9 avril 2017, l'équipe de sécurité chargée d'assurer l'ordre lors du meeting de François Fillon – organisé porte de Versailles en vue de l'élection présidentielle de 2017 dont le premier tour se tiendra le 23 avril prochain –, a agressé son équipe et lui. "Notre équipe vient d'être agressée par un membre de la sécurité au meeting de François Fillon. Caméra et téléphone cassés", écrivait-il. Un événement sur lequel l'animateur Cyrille Eldin (43 ans) est revenu dans l'édition d'hier soir.

Les images de l'agression ont en effet été diffusées, l'occasion de découvrir qu'un agent a lancé au journaliste et son cameraman : "On vient de recevoir des ordres, vous sortez !" Ils ont alors été évacués sans ménagement. Une fois à l'extérieur, Louis Morin a tenté de filmer la scène avec son téléphone portable. Mais l'un des vigiles s'est agacé et a alors fracassé son cellulaire.

Le Petit Journal n'est pas le seul a avoir été agressé lors de ce fameux meeting. Hugo Clément de Quotidien (TMC) a révélé sur Twitter avoir été giflé "gratuitement" par un sympathisant. "Précisons que la sécurité est rapidement intervenue et que plusieurs élus sont venus présenter leurs excuses", a-t-il ajouté.

Un bien bel après-midi !