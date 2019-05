Le prince Charles a finalement rencontré son petit-fils Archie

Il ne manquait plus que lui. Ce 16 mai 2019, le prince Charles a finalement été à la rencontre d'Archie, son quatrième petit-enfant. Comme le confirme Town and Country magazine, l'heureux grand-père de 70 ans a rendu visite à son fils Harry et sa belle-fille Meghan Markle dans leur nouvelle demeure à Windsor, le Frogmore Cottage.

Un voyage officiel en Allemagne avec Camilla, une réception pour les anciens combattants au palais St James, une garden party au palais de Buckingham... Avec un planning bien rempli, le prince Charles aura donc attendu pas moins de dix jours avant de féliciter les jeunes parents en personne, jeudi après-midi. Avant lui, la reine Elizabeth II, le prince Philip et Doria Ragland, la mère de Meghan Markle, avaient rencontré le petit Archie le 8 mai dernier au château de Windsor, le jour de sa présentation au monde.

Egalement bien occupés ces derniers jours, le prince William et Kate Middleton ont eux-aussi attendu le 14 mai pour aller voir leur neveu chez lui, au Frogmore Cottage. "Nous sommes très heureux et impatients de les voir dans les prochains jours. Je suis très heureux d'accueillir mon frère dans la société du manque du sommeil qu'est la parentalité", avait déclaré le prince William lors d'une sortie officielle à Londres, le 7 mai 2019. J'espère que, dans les prochains jours, ils pourront prendre leurs marques et profiter de l'arrivée du nouveau-né dans leur foyer et des joies qui vont avec." Les enfants des Cambridge, George (5 ans), Charlotte (4 ans) et Louis (1 an), n'ont en revanche toujours pas rencontré leur cousin.