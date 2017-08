Le Prince de Bel-Air : Un des acteurs enterre le retour tant attendu...

La photo de famille du casting de la série culte Le Prince de Bel-Air avait donné l'espoir aux fans qu'un retour puisse se produire sur le petit écran. Dans la foulée DJ Jazzy Jeff (alias Jazz dans la série) avait laissé entendre qu'un projet pourrait voir le jour. Malheureusement, Alfonso Ribeiro a catégoriquement démenti...

Interrogé par TMZ, Alfonso Ribeiro a été clair, net et précis sur le fait que la série ne reviendra pas pour une nouvelle saison (comme ce sera par exemple le cas prochainement pour Will & Grace et alors que cela pourrait aussi être le cas de Sept à la maison). "Il ne va pas y avoir de retour, ni rien d'autre. Je ne sais pas pourquoi Jeff a dit ça. Il n'y a rien à venir. Laissez tomber", a-t-il dit. Alors que le photographe qui le suivait faisait remarquer sa déception, l'acteur n'affichait au contraire aucune tristesse. "C'est une bonne nouvelle", a-t-il répondu. Visiblement, il n'a l'air d'avoir très envie d'être toujours ramené à son rôle de Carlton dans Le Prince de Bel-Air. D'ailleurs, il s'était déjà opposé à un projet de come-back.

Alfon Ribeiro, que l'on a pu voir dans Dancing with the Stars, anime l'émission America's Funniest Home Videos.

Thomas Montet