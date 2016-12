Le prince George change d'école : Les Cambridge prêts à abandonner Anmer Hall ?

Offrande de la reine Elizabeth II, réhabilitée au prix d'un long et coûteux chantier, augmentée de quelques luxes (notamment un court de tennis) et protégée contre les intrusions du monde extérieur, Anmer Hall semblait être le home sweet home idéal de la famille du prince William et de Kate Middleton pour longtemps. Un repaire à l'abri de la pression de la vie officielle, un refuge pour voir grandir tranquillement leurs enfants George et Charlotte. Seraient-ils pourtant sur le point de quitter ce havre de paix perdu dans la campagne du Norfolk ?

Le quotidien The Daily Mail rapportait dernièrement que le duc et la duchesse de Cambridge, qui fêtaient la semaine dernière Noël avec la famille Middleton dans le Berkshire, auraient conjointement pris la décision de scolariser leur fils de 3 ans dans un établissement privé à Londres, ce qui impliquerait que leur famille s'installe de manière permanente au palais de Kensington, sa résidence officielle. D'autant que l'école pour garçons dans laquelle le prince George serait inscrit est à proximité immédiate du palais : la section 4-8 ans de la Wetherby School (qui dispose aussi d'une section de 2 à 4 ans) se situe à Pembridge Square, à seulement un kilomètre de là.

D'une pierre deux coups ?

Après quelques mois à l'école Montessori Westacre dans le Norfolk, le prince George rejoindrait donc la prestigieuse Wetherby School. Cette école pour garçons d'excellence à plus de 7 000 euros le trimestre, le prince William la connaît bien pour y être lui-même passé, suivi par son frère le prince Harry. Et ils ne sont pas les seuls anciens élèves célèbres à avoir porté l'uniforme gris de Wetherby : l'acteur Hugh Grant, le compositeur Andrew Lloyd Webber ainsi que les enfants du couple Beckham en sont quelques autres.

L'installation à plein temps du prince William et de la duchesse Catherine à Londres semble répondre à un autre impératif : l'accroissement de leurs activités officielles, à l'heure où la reine Elizabeth II vient d'abandonner 25 de ses quelque 600 patronages. Parmi lesquels celui du All England Lawn Tennis and Croquet Club qui accueille chaque année le tournoi de Wimbledon, dont Kate hérite. Après une année allégée, notamment du fait de la seconde grossesse de la duchesse et de la naissance en mai de la princesse Charlotte, le couple est attendu au tournant en 2017. Ce qui impliquera peut-être pour William un choix à faire concernant son travail passionné de pilote d'hélicoptère-ambulance pour l'EAAA (East Anglia Air Ambulance), avec qui son contrat court jusqu'en mars. Le couple aurait également l'intention d'étendre le champ d'action de sa fondation.