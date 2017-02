Le prince Harry et Meghan Markle main dans la main après un dîner romantique...

Tout va bien pour le prince Harry et Meghan Markle, merci pour eux... S'ils arrivent encore à maintenir leur histoire d'amour sous les radars plusieurs mois après sa révélation, elle ne s'en porte pas moins bien pour autant, au contraire. Les discrets amoureux ont d'ailleurs été surpris mercredi soir dans les rues de Londres, flânant main dans la main au milieu des autres passants après avoir dîné à la SoHo House. Une adresse pas tout à fait anodine puisque c'est là qu'aurait eu lieu leur premier rendez-vous (sans compter que le meilleur ami de Meghan, Markus Anderson, est consultant pour le SoHo House Group et a contribué à l'installation de l'établissement de Toronto, où elle vit).

Bientôt deux mois après les premières images d'eux ensemble dans le West End alors qu'ils étaient allés voir au théâtre The Curious Incident of the Dog in the Night-Time, le tabloïd The Sun a publié en exclusivité des photos de cette sortie qui laisse à penser que le fils du prince Charles et l'héroïne américaine de la série Suits commencent doucement à apprivoiser la situation et à accepter de vivre leur love story dans l'oeil des médias : s'ils se faisaient discrets, ils ne cherchaient pas non plus à tout prix à échapper aux regards. Ce que semble confirmer un témoin de leur dîner au quotidien anglais : "Ils ont essayé de faire profil bas autant que possible et étaient installés dans un petit coin cosy du restaurant, raconte cet informateur, mais ce n'était pas un espace privatisé et ça ne leur posait pas de problème d'être vus. Ils n'avaient d'yeux l'un que pour l'autre."