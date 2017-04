Le prince William parle de Diana : "Je vais prendre une minute pour me calmer"

Après le prince Harry, qui s'est récemment confié sur ses années de "chaos total" après la tragique disparition de sa mère, c'est au tour de son frère d'évoquer avec beaucoup d'émotion le souvenir de la princesse Diana.

Mardi 18 avril à Londres, le prince William assistait à la projection d'un nouveau documentaire de la chaîne BBC, Mind Over Marathon, réalisé dans le cadre d'une campagne sur les maladies mentales. Présent sur scène pour prononcer un discours, l'époux de Kate Middleton était ému aux larmes pour parler de sa mère, morte lorsqu'il était âgé d'à peine 15 ans.

Avec beaucoup de pudeur et de douceur, le futur roi d'Angleterre a ainsi admis que sa mère lui avait donné la volonté et le désir de s'engager pour faire campagne auprès des personnes touchées par les maladies mentales, ayant lui-même été lourdement affecté par le drame de son adolescence. "Mon implication dans la protection de la santé mentale trouve sa justification dans mon histoire personnelle, avec ce qui est arrivé à ma mère lorsque j'étais plus jeune et ce que j'ai ressenti à l'époque. En réalité, j'en perds ma voix. Je suis très ému. Donc, je vais juste prendre une minute pour me calmer", a-t-il déclaré au micro selon le Daily Mail.

Après s'être repris, c'est sans fausses notes que le père de George (3 ans) et Charlotte (bientôt 2 ans) a expliqué à quel point il était important de supprimer le "tabou" des maladies mentales. "Dans beaucoup d'endroits que je visite et pour beaucoup de personnes que je rencontre, la santé mentale est au coeur des problèmes. (...) Nous devons faire en sorte que les maladies mentales deviennent des maladies normales, nous devons traiter ces maladies de la même façon que la santé physique, il ne faut plus qu'il y ait de différence", a-t-il confié.

Durant son discours, le duc de Cambridge a également affirmé qu'il s'assurerait que ses propres enfants "grandissent en étant capables de parler de leurs émotions", ajoutant que cela faisait maintenant trop longtemps que les gens étaient considérés comme "faibles" lorsqu'ils choisissaient de parler de leurs problèmes personnels.