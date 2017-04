Le Roi Lion : On sait qui va jouer Timon et Pumbaa...

Hakuna Matata... On leur doit cette formule fantastique, véritable philosophie de vie. Célèbre sidekicks du dessin animé Le Roi Lion, les deux acolytes Timon et Pumbaa seront bien évidemment à l'affiche de l'adaptation en live (prises de vues réelles) du célèbre film d'animation Disney.

Deux acteurs incarneront donc en live nos deux larrons en foire. Selon The Wrap, le réalisateur Jon Favreau (à qui l'on doit déjà Le Livre de la Jungle en live-action) aurait directement contacté les deux comédiens pressentis, Seth Rogen et Billy Eichner. Le premier est bien connu du grand public, notamment des geeks et amateurs de comédies complètement barrées. Le second est en revanche moins familier, sauf des amoureux de la série Parks & Recreations.

Toujours est-il que ces deux recrues, actuellement en pourparlers pour rejoindre le cast, sont des habitués du doublage des films d'animations. Eichner a déjà doublé le Chef Pig dans Angry Birds, ainsi qu'un reporter new-yorkais dans Les Pingouins de Madagascar. Quant à Seth Rogen, qui incarnerait Pumbaa, on a pu l'entendre en Mantis dans Kung Fu Panda, dans son propre film Sausage Party, en B.O.B. dans Monstres contre Aliens.

Les deux acteurs remplaceront ainsi Nathan Lane et Ernie Sabella, les doubleurs de Timon et Pumbaa dans le dessin animé original. Ils rejoignent Donald Glover, voix de Simba, et le grand James Earl Jones qui reprend le costume de Mufasa. Beyoncé avait également été approchée pour incarner Nala, mais Disney n'a pas confirmé.

Le Roi Lion sortira le 19 juillet 2019, quelques mois avant la sortie d'un autre gros projet Disney, La Reine des Neiges 2, prévu pour 27 novembre 2019.