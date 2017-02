Le Seigneur des Anneaux : 15 ans après, les acteurs ont bien changé

Quinze ans après la sortie du Seigneur des Anneaux dans les salles obscures, une partie du casting de ce film culte pour bien des générations de fans s'est retrouvée. Une réunion immortalisée en images par Dominic Monaghan, acteur de Lost qui incarnait Merry dans la saga de Peter Jackson.

Aux côtés d'Elijah Wood (Frodon), Orlando Bloom (Legolas), Billy Boyd (Pippin) et Viggo Mortensen (Aragorn), l'acteur et ses complices ont fêté comme il se doit les 15 ans de la sortie du premier film en décembre dernier. Ainsi, cinq des neuf membres de la Communauté de l'Anneau avaient répondu présents et se sont amusés à poster des selfies sur les réseaux sociaux.

Les fans de la Terre du Milieu apprécieront également le joli clin d'oeil offert par les acteurs, qui ont signé un remake pour le moins délirant de la fameuse bagarre contre les trolls dans les mines de la Moria. Sauf qu'en 2016, c'est avec une fourchette qu'Orlando Bloom (redevenu blond) se défend, alors que Frodon brandit un couteau plutôt qu'une épée.