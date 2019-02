Le Sens de l'effort – Carlos violenté et abandonné à 5 ans : Son passé difficile

Mardi 19 février 2019, M6 diffusait le tout premier épisode du Sens de l'effort. Une nouvelle émission durant laquelle Marius, ancien des commandos marines déjà vu dans Garde à vous en 2016, est le patron d'un stage visant à remettre sur le chemins de l'école 22 jeunes "décrocheurs", sans emploi ni formation. Parmi eux, Carlos a touché les téléspectateurs à cause de son histoire difficile.

Le jeune homme de 19 ans a été adopté à l'âge de 7 ans par Morgane, qui témoigne face aux caméras de M6. "C'est un garçon très adorable, lance cette maman. Mais au fond, il y a une colère et une impulsivité. Il a un passé compliqué. Sa mère l'a abandonné à 5 ans et demi. Elle avait refait sa vie avec un autre homme et ne voulait pas s'encombrer de Carlos."

Le jeune garçon vivait à l'époque "dans son pays, la Colombie, dans une cabane dans la forêt". "Il pêchait tout ce qu'on peut imaginer en Colombie, dans l'arrière-pays", poursuit-elle. Et de faire une triste révélation : "Là-bas, il a été assez violenté, bousculé."

Lorsqu'il a été adopté par Morgane, Carlos a été un enfant "hyper cool"... jusqu'à l'adolescence. "Il a décidé de ne plus aller en cours, il restait au lit le matin, confie-t-elle. Il a commencé à avoir des accès un peu violents comme taper sur les murs, se rebiffer." Aujourd'hui, le jeune homme est prêt à se surpasser pour rendre fière sa maman.