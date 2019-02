Le Sens de l'effort – Patrick : Sa folle transformation physique en images !

Dans Le Sens de l'effort, nouveau docu-réalité de M6, 22 jeunes ayant décroché du système scolaire se retrouvent face à Marius, ex des commandos de marine repéré dans Garde à vous trois ans plus tôt. Le but de celui qui se fait appeler "patron" est de rediriger ces étudiants sur les bancs de l'école. Patrick, l'un d'entre eux, a bien changé depuis ses 19 ans...

Sur Instagram, le jeune homme de 22 ans partage quelques photos de son voyage de rêve en Australie, mais pas seulement. En effet, Patrick a dévoilé un avant/après impressionnant. Lorsqu'il avait 19 ans, il pesait 70 kilos et affichait une silhouette bien moins volumineuse de muscles qu'aujourd'hui ! Trois ans et 20 kilos plus tard, ce "décrocheur" est un autre homme.

"Plusieurs années séparent ces deux photos, quelques cm et pas mal de kg. Vous y verrez un homme complètement différent d'apparence, mais à l'intérieur rien n'a changé", écrit Patrick, fier de voir que ses efforts ont payé. Une transformation physique spectaculaire...