Lea DeLaria (OITNB) : Son mariage annulé, un an après les fiançailles !

Le mariage de Lea DeLaria était censé être "l'événement de l'année ou un grand désastre", et c'est finalement la deuxième alternative qui s'est imposée. Moins d'un an après ses fiançailles avec la journaliste Chelsea Fairless, l'actrice de la série Orange is the New Black s'est séparée de sa compagne de longue date.

"Notre rupture est amicale. Oubliez le côté rupture tragique de célébrités. Nous avons été heureuses toutes les deux pendant quatre ans et nous ferons toujours partie de la vie l'une de l'autre. En fait, on a hâte d'imaginer de nouvelles manières de se torturer mutuellement. Merci à tous nos amis et à notre famille pour leur amour et soutien", a écrit Chelsea sur sa page Instagram.

Lea DeLaria incarne depuis trois saisons Big Boo dans l'excellente série carcérale Orange is the New Black (OITNB) créée par Jenji Kohan. Le show est une galerie de portraits savoureuse des pensionnaires d'une petite prison américaine. OITNB, a remporté l'an dernier le Screen Actors Guild Awards de la meilleure distribution de série comique. C'est à l'issue de cette cérémonie, qui s'est déroulée le 25 janvier à Los Angeles, que Lea a demandé sa main à Chelsea : "Tout le monde a vu combien j'étais émue aux SAG Awards. Je débordais d'amour, a confié DeLaria à E! News. À la soirée Netflix cette nuit-là, je me suis tournée vers elle et je lui ai demandé de m'épouser. On l'a annoncé à tous nos amis présents."

Lea DeLaria et Chelsea Fairless s'étaient rencontrées il y a quatre ans grâce à Emma Myles, l'actrice qui interprète une folle de Dieu accro au crack dans Orange is the New Black. "On a été ensemble depuis ce soir-là", confie Lea. Les deux femmes, censées se marier l'été dernier, avaient déjà prévu tous les détails de la cérémonie. "Sandra Bernhard officiera lors de notre mariage. C'est une grande amie. Et Jesse Tyler Ferguson sera mon témoin", avait-elle assuré. À défaut de s'aimer pour le meilleur et pour le pire, Lea DeLaria et Chelsea Fairless resteront à jamais bonnes amies.