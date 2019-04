Léa Djadja et son mari Black M : Comment elle l'a inspiré et soutenu

Voilà dix ans que Léa Djadja est en couple avec Black M. La jeune femme que l'on peut actuellement suivre dans Incroyables Transformations (M6) a rencontré le rappeur de 34 ans lors du premier clip de la Sexion d'Assaut. Elle était maquilleuse et depuis leur rencontre, ils ne se sont plus quittés.

C'est donc tout naturellement que l'artiste a demandé à celle qui a fini par devenir son épouse de s'occuper de son maquillage, mais aussi de son look. Un mélange vie privée-vie professionnelle qui n'a eu que des conséquences positives sur leur couple. "Il a commencé avec un groupe, donc au début, je n'ai pas interféré avec leur organisation. Mais quand il a commencé en solo, il a voulu s'entourer de personnes en qui il avait confiance. Et qui était le mieux placé pour le conseiller sur son look que sa femme ? J'ai commencé par ça en le connaissant, donc c'était logique pour nous que je puisse l'inspirer et lui donner le moral quand il en avait besoin. Ça s'est fait naturellement, ça n'a pas du tout été difficile. Je pense que ça a porté ses fruits, en plus", a confié Léa Djadja à Purepeople.

Dans Voici, elle a précisé que Black M était fier d'elle et qu'elle l'avait totalement relooké : "On s'est rencontrés très jeunes. Il avait 23 ans à l'époque et c'est vrai qu'il était encore entre le look adolescent et adulte. Je lui ai permis de passer cette étape. (...) Il a beaucoup de goût de base mais, avec mes conseils, ça allait beaucoup mieux."

Sans elle, je pense que je ne serais pas là où je suis

Léa Djadja et Black M préfèrent rester discrets sur leur couple. S'ils postent quelques photos d'eux sur les réseaux sociaux, rares sont les fois où ils font des confidences sur leur idylle. L'ancien membre de la Sexion d'Assaut avait tout de même accepté, lors d'une interview pour Paris Match, d'en dire plus sur celle qui a changé sa vie : "Elle est là à tous les niveaux. Elle écoute les maquettes. Elle me conseille visuellement. Elle me donne des idées de clips parfois ! Elle est vraiment là tout le temps. C'est mon bras droit. Sans elle, je pense que je ne serais pas là où je suis."

Black M a ensuite précisé qu'elle gérait bien sa notoriété et qu'elle l'épaulait au quotidien. "Au début, quand je lui disais que je voulais devenir rappeur, elle n'y croyait pas vraiment. Elle pensait que j'étais juste un petit rappeur de quartier qui n'allait pas aller si loin que ça... Avec le temps, elle a compris qu'on remplissait des salles, puis des zéniths et que finalement c'était vraiment devenu quelque chose", a-t-il aussi précisé.