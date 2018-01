Léa Drucker explique le prénom de sa fille : "Certains trouvaient ça dur"

Léa Drucker sera à l'affiche le 7 février 2018 de Jusqu'à la garde, un film de Xavier Legrand, dans lequel elle se bat pour obtenir la garde de son fils dans un divorce difficile. Le père, violent, est incarné par Denis Ménochet. Le film a été primé à deux nombreux festivals et très gâté par la Mostra de Venise avec les Lions d'Argent de la mise en scène et du Meilleur premier film.

À l'occasion de sa sortie, Léa Drucker s'est longuement confiée dans les pages de Version Femina, en kiosques ce dimanche 28 janvier. L'actrice de 46 ans évoque sa complicité avec son réalisateur, la question des violences conjugales, centrale dans le film, mais aussi sa propre maternité. Le 11 juillet 2014, Léa Drucker a donné naissance à une petite Martha pour son plus grand bonheur et celui de son compagnon Julien Rambaldi. Derrière ce prénom, une vraie réflexion : "En devenant mère, il y a trois ans, j'ai ressenti le besoin de montrer une certaine forme de responsabilité. J'étais quelqu'un de très pessimiste jusqu'à ce que je rencontre mon compagnon et que nous ayons un enfant. Quand ma fille est née, j'ai pensé qu'il faudrait lui donner un prénom fort qui lui offre des armes pour se défendre. C'est étrange, j'ai vécu une enfance heureuse au côté de parents adorables qui m'ont transmis beaucoup de choses, mais le contexte social et le fait de ne pas avoir toujours bien su me défendre m'ont inspiré cette idée. Nous l'avons appelée Martha. Certains trouvaient ça dur, mais j'étais persuadée que ça lui donnerait du caractère. Or, à 3 ans, je crois que c'est bien parti."

Après avoir énormément travaillé, notamment dans la géniale série Le Bureau des légendes, Léa Drucker fait une pause. "C'est la panique au début mais, grâce à ma fille, je serai occupée. Et puis, je vais retourner voir des films, des expos, aller dîner avec mes copains, voyager. J'aimerais reprendre la danse, et suivre des cours de chant. J'avais goûté à ce plaisir pour les spectacles d'Edouard Baer et j'ai dans l'idée de monter, d'ici à un ou deux ans, une comédie musicale avec Michel Fau. Il faut que je travaille."