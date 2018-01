Léa Drucker, son passé de patineuse : "Ce n'était pas du tout féérique"

Léa Drucker est l'ambassadrice de l'association Princesse Margot "qui soutient les enfants et adolescents atteints de cancer ainsi que leurs familles", bénéficiaire du mécénat du Grand Prix d'Amérique 2018 qui s'est déroulé dimanche 28 janvier à Vincennes. À cette occasion, l'actrice de 46 ans, bientôt à l'affiche de Jusqu'à la garde, s'est confiée dans les pages de L'Équipe Magazine. On y découvre que sa première passion n'était pas de jouer la comédie...

Tout est possible

Si Tonya Harding avait été française, Léa Drucker aurait pu chausser les patins à la place de Margot Robbie qui incarne l'ancienne championne américaine dans Moi, Tonya, en salles le 21 février prochain. Dans L'Équipe Magazine, l'actrice révèle que le sport et plus particulièrement le patinage artistique a été son premier moyen d'expression : "J'ai pratiqué jusqu'à l'âge de 13 ans, passionnée par son côté spectaculaire et féérique. Une atmosphère peu ordinaire, le froid, le bruit de la lame sur la glace, les pirouettes... L'entraînement n'était du tout féérique. Mais quand on peut travailler sa chorégraphie, choisir sa musique et tendre en même temps vers une performance, il y a un vrai plaisir. On regarde des sauts et on se dit qu'on n'y arrivera jamais, et puis un jour on y arrive. Depuis, je me dis que tout est possible." L'actrice raconte l'intensité des entraînements, les chutes régulières et les bleus perpétuels "sur les coudes".

Après avoir arrêté, Léa Drucker n'a plus fait beaucoup de sport. Peut-être s'y remettra-t-elle maintenant qu'elle fait une pause dans sa carrière, comme Guillaume Canet avec l'équitation, par exemple. L'actrice assure pour le moment la promotion de Jusqu'à la garde, doublement primé à la Mostra de Venise et en salles le 7 février, puis elle lèvera le pied pour se consacrer à des projets plus personnels. Léa Drucker et son compagnon Julien Rambaldi sont les parents d'une petite Martha de 3 ans. "C'est la panique au début mais, grâce à ma fille, je serai occupée, confiait l'actrice ce week-end dans Version Femina. Et puis, je vais retourner voir des films, des expos, aller dîner avec mes copains, voyager. J'aimerais reprendre la danse et suivre des cours de chant. J'avais goûté à ce plaisir pour les spectacles d'Édouard Baer et j'ai dans l'idée de monter, d'ici à un ou deux ans, une comédie musicale avec Michel Fau."