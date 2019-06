Léa Élui : "On m'a jeté des cailloux", son rude quotidien d'influenceuse

Léa Élui n'est pas une influenceuse comme les autres. Elle n'habite pas dans une maison londonienne stylée, ni même dans un penthouse de Los Angeles et encore moins dans un loft parisien, mais toujours à son domicile familial d'une petite commune de la Savoie. Un village qui compte "à peine 3 000 âmes", selon Gala, très peu de monde comparé aux 9,5 millions de personnes qui sont abonnés à son compte Instagram. La jolie brune de 18 ans s'est livrée sur son quotidien singulier dans les pages du féminin, le 6 juin 2019.

"Avant de commencer à tourner mes vidéos, la vie n'était pas tous les jours facile. J'étais harcelée à l'école. On m'insultait régulièrement", raconte Léa Élui. C'est sur la plateforme pour ados Musical.ly que Léa publie ses vidéos de danse "bellydance", sorte de danse du ventre ultra-populaire sur le réseau social. Ses vidéos cartonnent et sont mises en avant par l'application. "Quand j'ai commencé à poster mes vidéos, le harcèlement s'est arrêté. J'ai pris confiance en moi et on me respectait pour ça", se souvient-elle.

Aujourd'hui, le harcèlement a repris dans son petit village. "Les jeunes de mon village utilisent aujourd'hui les réseaux sociaux pour m'attaquer. Récemment, on a même jeté des cailloux sur mon passage", raconte t-elle. Pour ne plus y penser, elle peut compter sur le soutien de sa maman, qui ne connaissait pas le mot "influenceuse". Aujourd'hui, elle est devenue sa manageuse. "Il n'y a pas d'autres modèles dans ma vie que ma maman", assure la jeune fille.

Il y a également cette jolie rencontre, avec l'influenceur américain Hunter Rowland, suivi par 3 millions d'admirateurs. C'est lui qui la contacte sur Instagram. "Je me méfiais. J'ai reçu tellement de demandes bizarres que je n'étais pas sereine", explique Léa Élui. C'est lors d'un voyage en Californie qu'elle peut enfin rencontrer le jeune homme : c'est le "coup de foudre comme au cinéma". Habitant dans deux pays (très) éloignés, les amoureux arrivent cependant à se voir au moins une fois par mois.

Il ne faudrait pas non plus que la jeune instagrammeuse ne soit perturbée, elle qui étudie encore en première STMG. Une filière professionnelle du management qui pourrait lui apporter les bases du business, très utiles pour dealer des contrats avec des marques...

Retrouvez l'interview de Léa Élui en intégralité dans le dernier numéro de Gala, paru le jeudi 6 juin 2019.