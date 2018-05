Léa François dans Camping Paradis : Les premières images !

Léa François a ajouté une ligne à son CV d'actrice ! En effet, depuis le 24 avril 2018, l'interprète de Barbara Évenot dans Plus belle la vie (France 2) a rejoint le casting de Camping Paradis. "C'est parti pour une nouvelle aventure !", déclarait-elle avec enthousiasme sur son compte Instagram. Très investie, la jeune femme de 30 ans n'a pas manqué de publier plusieurs photos du tournage de la série de TF1.

C'est donc sur Instagram que Léa François a partagé plusieurs moments du tournage de Camping Paradis. On la retrouvait notamment devant la caméra puis en compagnie de Laurent Ournac, la star du programme. "Merci @laurentournac, @patrick.guerineau, Thierry Heckendorn et toute la Team pour ce superbe accueil au Camping Paradis !! Vous êtes au top !", s'exclamait-elle. Ce 17 mai 2018, l'actrice de 30 ans en a profité pour annoncer la fin du tournage du prochain épisode – qui devrait s'intituler Réunions de familles d'après les informations de nos confrères de Télé Loisirs – en dévoilant plusieurs photos où elle pose avec toute l'équipe : "Clap de fin pour cet épisode de Camping Paradis. Merci à cette Dream Team technique, artistique, HMC, à mes partenaires de feu et à notre real de la mort qui tue @nico_copin ! JE VOUS AIME #campingparadis #tournage #tf1."