Léa François (Plus belle la vie) en couple depuis 9 ans et bientôt mariée ?

Dans Plus belle la vie, Barbara et Elias vont se marier très prochainement. Une nouvelle qui a surpris les téléspectateurs mais aussi celle qui incarne le personnage féminin, Léa François. Celle qui a dit oui dans la fiction se voit-elle passer le pas dans la vraie vie ? Elle a abordé le sujet dans les pages de Télé Star.

"Je suis en couple avec mon ami Simon depuis neuf ans, et nous ne sommes toujours pas mariés" confirme-t-elle tout d'abord. La jolie jeune femme de 29 ans ne semble de toute façon pas très impatiente de se faire passer la bague au doigt. Et pour cause, cela n'a "jamais été un rêve de jeune fille". "Je ne suis pas particulièrement demandeuse. Le mariage de Barbara est le premier de ma vie", ajoute-t-elle.

Pourtant, cette union fictive a plu à la principale intéressée. Elle a notamment apprécié le fait de porter une robe blanche pour la cérémonie. Elle explique : "C'est ma première robe de mariée... En regardant les photos, je me disais qu'on pourrait presque croire à une vraie cérémonie. C'était chouette d'autant que je ne sais pas si j'aurai l'occasion un jour d'en vivre un vrai. Mais allez savoir..."

Son compagnon sait en tout cas elle ne serait pas contre !