Léa François : Son premier casting catastrophique pour "Plus belle la vie"

Depuis 2008, Léa François incarne Barbara dans la série à succès de France 3 Plus belle la vie. Un rôle qu'elle se plaît à endosser et qu'elle ne compte pour l'heure pas abandonner. Pourtant, elle aurait pu ne jamais l'incarner comme elle l'a confié lors d'une interview pour nos confrères de Public.

"Je m'étais rendue à un premier casting trois ans plus tôt. Je n'avais pas un rond et j'avais galéré à me payer un biller de train pour Marseille. Une fois sur place, une nana ouvre la porte du studio et me lâche direct : 'Vous ressemblez trop à Aurélie Vaneck [qui jouait Ninon, NDLR].' J'ai repris mon TGV en pleurant sans même avoir fait un essai", a confié l'actrice de 30 ans. Trois ans plus tard, la production la rappelle pour passer un autre casting.

C'est plus détendue que Léa François a fait le déplacement, persuadée qu'elle ne serait pas prise. Elle a pourtant obtenu le rôle de Barbara. Et elle se souvient comme si c'était hier de ses premiers pas sur le plateau de tournage : "J'étais stressée de ouf ! Je voulais bien faire et j'avais énormément bossé mon texte. En arrivant sur le plateau, j'ai tout de suite senti que je participais à un truc énorme. Dix ans plus tard, je lis les textes avec toujours autant de plaisir."

