Lea Michele mariée : la jolie robe de la star de Glee dévoilée

Ce mariage intervient moins d'un an après les fiançailles. L'ex de Cory Monteith les avait officialisées en avril 2018 en dévoilant un magnifique diamant, du même acabit que celui que Jennifer Lopez vient de se faire offrir par l'ex-star de baseball Alex Rodriguez. En couple depuis 2017, Zandy Reich et Lea Michele auront mis moins de deux ans à devenir mari et femme.