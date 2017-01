Lea Michele : Nue et en communion avec la nature

Cet été déjà, Lea Michele s'était déshabillée pour figurer en couverture du magazine Women's Health (une des plus sexy de 2016). La jolie brune et héroïne de la série Scream Queens réitère en ce début d'année et régale ses plus de 4 millions d'abonnés.

En 2017, Lea Michele trouvera peut-être l'amour ! L'actrice et chanteuse s'est récemment séparée de ses précédents amoureux, l'acteur Robert Buckley et le mannequin Matthew Paetz, son premier petit ami après la mort de Corey Monteith, en 2013.