Léa Salamé au côté de sa statue au musée Grévin, avec "les kilos en trop"

Le musée Grévin a organisé une grande soirée le 14 février 2019 pour son "Incroyable Grévin". De nouvelles expériences inédites sont proposées aux visiteurs avec des décors immersifs et des mises en scène ludiques. À cette occasion, le célèbre musée dédié aux statues de cire de stars a accueilli une nouvelle pensionnaire : Léa Salamé.

Présente pour découvrir son double et l'inaugurer, la journaliste radio et télé de 39 ans s'est montrée particulièrement impressionnée comme le rapporte TV Mag. Flattée de rejoindre le musée Grévin, installée à côté de la star américaine Al Pacino, la journaliste de France Inter qui propose tous les matins L'Invité de 7h50 et présente également L'Émission politique sur France 2 trouve sa statue "assez ressemblante". Pleine d'autodérision, elle a également ajouté : "Elle est expressive et tous mes défauts y sont : les dents en avant, les petites ridules, les kilos en trop..." La journaliste fait ici référence au poids qu'elle pris durant sa première grossesse. Léa Salamé est la maman d'un petit garçon prénommé Gabriel, fruit de ses amours avec son compagnon Raphaël Glucksmann. Pour la réalisation de cette statue de cire pour le moins réussie, la journaliste a passé une demi-journée dans les ateliers du musée Grévin, au cours de laquelle elle a été scannée sous toutes les coutures.