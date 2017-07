Léa Salamé, Daphné Bürki, Faustine Bollaert... La grille de rentrée de France TV

France Télévisions a dévoilé sa grille des programmes pour la rentrée 2017/2018. Dès 6h le matin, Samuel Etienne sera à l'information sur France Info et France 2. Suivra alors Télématin avec Laurent Bignolas, qui remplace William Leymergie. En après-midi, la chaîne a misé sur deux nouveaux visages : Faustine Bollaert et Daphné Bürki. L'ex-animatrice du Meilleur Pâtissier sur M6 sera à 14h aux commandes de Ça commence aujourd'hui, une émission de témoignage. Dès 15h, l'ancienne animatrice de La Nouvelle Edition (C8) proposera un programme axé sur l'amour, provisoirement intitulé On ne pense qu'à ça. Puis, par la suite, Sophie Davant présentera Affaire conclue, une émission sur la brocante. De son côté, Olivier Minne revient avec un nouveau jeu : Les 5 anneaux d'or. Et, comme déjà annoncé, Anne-Sophie Lapix succédera à David Pujadas aux commandes du 20h de France 2. En soirée, Léa Salamé se retrouvera seule dans L'émission politique, tandis que Jean Imbert remplacera Virginie Guilhaume à la présentation de Qui sera le prochain grand pâtissier ?

France Télévisions présente ses nouveaux visages

Le dimanche, France 2 met les hommes à l'honneur. En plus d'On n'est pas couché le samedi soir, Laurent Ruquier animera une nouvelle version des Enfants de la télé. Stéphane Bern sera quant à lui aux commandes de Code promo, une émission qui se veut humoristique. Puis, après Vivement dimanche prochain de Michel Drucker, Laurent Delahousse dévoilera son nouveau programme, 19h le dimanche, en direct et en deux temps autour du JT de 20h.

Côté divertissements, la chaîne proposera plusieurs soirées musicales comme Les Victoires de la musique, Stars 80 ou encore Les 25 ans de Taratata. Toujours dans cette ligne, France 2 diffusera un grand concours de chant visant à désigner le candidat français à l'Eurovision.

France 3 a également féminisé sa grille puisque Fanny Agostini reprendra Thalassa. Muriel Robin et Chanee partageront leurs rencontres avec les espèces animales en danger. Églantine Émeyé prendra quant à elle les commandes d'une nouvelle émission : Qui prendra la suite ? De son côté, France 4 accueillera, comme déjà indiqué, les Minikeums de 16h30 à 19h30. Mais pas seulement, puisqu'Alex Goude débarque lui aussi sur la chaîne. L'animateur sera aux commandes de Cobayes le jeu et Scientastik, un magazine scientifique. France 5 connaîtra également quelques changements. Anne-Elisabeth Lemoine prendra la place d'Anne-Sophie Lapix aux commandes de C à Vous, et Ali Baddou fera son arrivée dans C l'hebdo.