Léa Salamé enceinte d'une fille ? Moment de gêne après une gaffe de Yann Moix

Décidément, Léa Salamé a beaucoup de mal à garder les détails de sa grossesse privés. Après que Nathalie Kosciusko-Morizet a dévoilé en novembre dernier, sur France Inter, la grossesse de la journaliste, il se pourrait bien que Yann Moix vienne d'enfoncer involontairement le clou lors de son passage dans C à vous sur France 5.

En effet, tandis que Lea Salamé (37 ans) et son ancien collègue d'On n'est pas couché (France 2) étaient assis côte à côte face à Anne-Sophie Lapix lundi 9 janvier, la future maman a évoqué son interview de Rocco Siffredi pour Stupéfiant !, durant laquelle la pornstar a révélé que ses fils l'ont déjà suivi sur des tournages très coquins. Ni une ni deux, Yann Moix a lâché, en direct, avec humour : "Toi aussi, ta fille assiste aux tournages !"

Face à cette révélation soudaine du sexe de son bébé, Léa Salamé est d'abord restée sans voix, avant de poursuivre amusée : "Tu connais le sexe, toi ?" Et le polémiste d'ONPC de tenter de noyer le poisson après avoir réalisé sa grosse bourde : "Non, je me dis que ça ne peut être qu'une fille."

Pour rappel, c'est précisément le 24 novembre dernier que Nathalie Kosciusko-Morizet - alors soutien d'Alain Juppé dans le cadre de la primaire à droite - avait mis les pieds dans le plat en direct sur France Inter en indiquant au détour d'un argument allant à l'encontre de François Fillon que son interlocutrice était enceinte.

