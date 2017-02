Léa Salamé enceinte : Elle part en congé maternité, sa remplaçante dévoilée...

Clap de fin pour Léa Salamé. La journaliste politique part en congé maternité ce jeudi 9 février, afin de se préparer à accueillir son premier enfant. Elle a confirmé son retrait, temporaire, sur l'antenne de France Inter...

Présente tous les matins dès 7h50 sur France Inter, Léa Salamé va laisser sa place le temps de son congé maternité. C'est son collègue Marc Fauvelle qui l'a annoncé aux auditeurs en lui souhaitant une bonne continuation. "Merci à vous Léa Salamé. On va vous retrouver dans quelques semaines Léa, le temps d'un heureux événement. On vous embrasse tous", a-t-il dit. Quant à la future maman de 37 ans, elle a annoncé que sa remplaçante serait sa collègue de l'émission On n'arrête pas l'éco sur la même radio, Alexandra Bensaïd.

Après l'annonce de sa grossesse dévoilée par mégarde par Nathalie Kosciusko-Morizet, Léa Salamé avait indiqué sur Europe 1 qu'elle comptait bien rapidement revenir au front pour être auprès de ses collègues au moment de la présidentielle. "Je m'arrêterai un moment car il faut bien accoucher. Et en principe, si tout va bien, je devrais être là pour les soirées électorales", disait-elle. Léa Salamé serait enceinte d'une petite fille...

La journaliste sera-t-elle présente pour assurer une dernière prestation avec David Pujadas dans L'Émission politique sur France 2 ? Réponse ce soir.

Thomas Montet