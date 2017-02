Léa Salamé fait une boulette à l'antenne, Olivier Minne la mouche !

Olivier Minne (49 ans) est très actif sur Twitter quand il s'agit de commenter nos programmes télévisés. Après avoir répondu à la quasi-déclaration d'amour de Matthieu Delormeau dans TPMP ce 14 février, le patron de Fort Boyard (France 2) a réagi à un numéro du magazine Stupéfiant ! présenté par Léa Salamé mercredi 15 février.

En tant que spécialiste de la carrière du comédien Louis Jourdan qui nous a quittés il y a deux ans à l'âge de 93 ans, Olivier Minne, qui lui a consacré la biographie Le dernier French Lover d'Hollywood (parue aux éditions Séguier le 11 février), a bondi lorsqu'une erreur factuelle s'est glissée en amont d'un reportage de l'émission culturelle de France 2.

En effet, Léa Salamé a débuté son sujet en annonçant que Louis Jourdan avait été élu "homme le plus séduisant du monde", une information totalement fausse selon Olivier Minne, lequel s'est saisi de son compte Twitter pour le faire savoir à la journaliste, actuellement enceinte de son premier enfant. "Non Léa, Louis n'a jamais été élu l'homme le plus séduisant du monde. Vous auriez lu mon livre, vous sauriez ! #Stupefiant", a-t-il lancé.

"Ma source, cher Olivier, c'est le Figaro ! Mais j'achèterai votre livre avec plaisir", a rétorqué Léa Salamé avec un petit emoji complice. Ce à quoi Olivier Minne a répondu tel un gentleman : "Cher Léa, Le Figaro a ses faiblesses, comme tous les grand journaux. Permettez-moi de vous envoyer le livre. Ce sera ma joie !"

L'erreur est donc réparée, et avec classe !