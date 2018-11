Léa Salamé, la difficulté de gérer carrière et maternité : "Je n'y arrive pas"

Samedi 17 novembre 2018, Léa Salamé était l'invitée de l'émission Bonsoir ! sur Canal+.

Face à Isabelle Ithurburu, la journaliste de 39 ans qui a récemment accueilli un petit Gabriel (8 mois), fruit de ses amours avec l'essayiste Raphaël Glucksmann, a accepté de parler de sa façon de lier carrière professionnelle et vie de famille.

Interrogée sur sa méthode personnelle pour réussir à conjuguer les deux, l'animatrice de L'Émission politique et de Stupéfiant ! (France 2) a ainsi statué : "Cate Blanchett, que j'ai interviewée à Cannes il y a six mois, je lui ai posé la question 'Comment vous arrivez à faire votre carrière d'actrice, votre vie de femme engagée et quatre enfants ?' Elle m'a répondu cette réponse que je trouve géniale, et je n'ai pas trouvé mieux depuis, elle m'a dit : 'Je déteste cette question pour deux raisons. La première, c'est qu'on ne la pose jamais aux hommes et la deuxième, c'est que je suis comme toutes les femmes, je n'y arrive pas !"

Et la journaliste de poursuivre avec honnêteté sur son cas personnel : "Moi, je suis comme Cate Blanchett à mon petit niveau, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à tout faire et je vois bien qu'il y a des choses que je fais mal... Mais j'essaie, comme toutes les femmes." Léa Salamé n'a pas non plus caché son désir de lever prochainement le pied pour se consacrer à son petit garçon ! "C'est programmé dans ma tête", a-t-elle assuré.

