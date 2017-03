Léa Salamé maman : Congé maternité express, David Pujadas annonce son retour

Des félicitations étaient de rigueur, David Pujadas n'a pas manqué de les adresser à Léa Salamé hier soir (jeudi 23 mars) à la fin de L'Émission politique, sur France 2. D'ordinaire accompagné de la journaliste de 37 ans, c'est sans elle que le présentateur du journal télévisé a accueilli et questionné le candidat de droite à la présidentielle François Fillon.

Absente pour cause de congé maternité, Léa Salamé reviendra très vite sur France 2 comme l'a annoncé David Pujadas avant de rendre l'antenne. Après avoir remercié François Fillon d'avoir répondu à ses questions et accepté son invitation, ainsi que son équipe qui a préparé L'Émission politique, David Pujadas a poursuivi en évoquant Léa Salamé et sa maternité : "Nos félicitations à une certaine Léa et au petit Gabriel qui se porte très bien, merci pour lui. Elle sera de retour parmi nous la prochaine fois." Aucune date précise n'a pourtant été avancée par le spécialiste de l'information de France 2 mais l'on sait que la chaîne organise son débat avec tous les candidats à la présidentielle le 20 avril prochain et que Léa Salamé sera présente, au plus tard, le dimanche 23 avril pour le premier tour de l'élection.

Quoi qu'il en soit, son congé maternité sera express puisque l'ex-chroniqueuse d'On n'est pas couché a donné naissance à son petit Gabriel le 12 mars dernier, fruit de ses amours avec l'essayiste, journaliste et écrivain Raphaël Glucks­mann, pour qui elle a eu un coup de foudre sur le plateau de Laurent Ruquier. Femme de télé et de radio très active, Léa Salamé s'était confiée sur la nature imprévue de sa grossesse à Michel Drucker en février dernier : "C'était pas prévu parce que c'était une année professionnelle extrêmement chargée pour moi et je mène ça tambour battant en essayant d'ar­ri­ver à continuer à mener ma carrière tout en ayant mille choses en tête sur l'ar­ri­vée de ce premier enfant pour moi, avec toutes les angoisses forcément que ça suscite."

Malgré son absence, L'émission politique avec François Fillon a attiré 3,306 millions de téléspectateurs et 14,9% de part de marché.

Olivia Maunoury