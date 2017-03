Léa Salamé maman : Le sexe et le prénom du bébé, dévoilés !

Il n'aura pas fallu attendre bien longtemps pour en savoir un peu plus sur le premier enfant de la journaliste Léa Salamé. La star de France Inter et France 2, qui a accouché le 12 mars 2017, a donné naissance à... un petit garçon !

Finalement, malgré ses déclarations à la télévision, Yann Moix s'était trompé sur le sexe du bébé. Selon le journal Le Parisien, Léa Salamé a donc donné naissance à un petit garçon. Un bout de chou qui n'était pas prévu et qui est le fruit de la relation entre la journaliste politique de 37 ans et son compagnon, l'essayiste, journaliste et écrivain Raphaël Glucksmann. Une histoire d'amour jusque-là préservée mais qui a été révélée au grand jour par l'ancien patron de l'heureuse maman, Laurent Ruquier...

Selon le site de Closer, qui avait déjà dévoilé que Léa Salamé avait accouché, le bébé répond au prénom de Gabriel. Il a pointé le bout de son nez dans un hôpital de l'Ouest parisien.

Léa Salamé, dont la grossesse avait été révélée à la radio par une bourde d'une invitée, avait annoncé qu'elle comptait bien être de retour au travail pour couvrir les derniers mois de la campagne présidentielle. La journaliste officie notamment sur France 2 dans L'Émission politique (ainsi que dans l'émission culturelle Stupéfiant !).

Toutes nos félicitations aux heureux parents !

Thomas Montet