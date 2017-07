Léa Salamé : Premières vacances bien méritées avec Gabriel, qui "fait ses nuits"

Devenue maman pour la première fois en mars dernier d'un petit Gabriel, Léa Salamé n'a pas vraiment eu le temps de profiter de lui depuis, année d'élection présidentielle oblige. Très rapidement revenue de son congé maternité, la voix incontournable de France Inter (elle réveille plus de deux millions d'auditeurs chaque matin) et le visage phare de France 2 (aux commandes de l'émission Stupéfiant ! et de la grande émission politique une fois par mois) profite enfin de vacances bien méritées.

Au Figaro Magazine, la journaliste franco-libanaise de 37 ans détaille le programme de cet été si particulier, le premier en tant que jeune maman, avec petit Gabriel, quatre mois, qui "fait ses nuits". Le break estival de la petite famille débute dans le sud de la France avec les parents et soeurs de Léa Salamé. C'est depuis le Midi qu'elle tire un bilan de cette année vraiment pas comme les autres. "Aux avant-postes de cette campagne chaotique, folle, déroutante, j'ai passé l'année la plus riche et excitante de ma vie professionnelle. Au plan personnel aussi, la naissance de Gabirel au mois de mars a changé ma vie", confie Léa Salamé qui dit avoir l'impression "d'entrer seulement aujourd'hui" dans son congé maternité.

Après ce passage dans sa famille, Léa Salamé visitera celle de son conjoint Raphaël Glucksmann, un peu plus au dus encore, sur l'île de beauté, la Corse. Leurs vacances s'achèveront enfin au Liban, dans la famille paternelle de la spécialiste politique, où la première rencontre de Gabriel (Gibrïl en arabe) avec son arrière grand-mère est très attendue. "Je souhaite lui transmettre dès le début de sa vie ce goût de l'Orient compliqué, cette culture m'est essentielle", indique Léa Salamé.

Sa rentrée est prévue pour la fin août mais il lui reste d'ici là un bon mois pour profiter de ceux qu'elle aime.