Léa Salamé réagit à la démission de Nicolas Hulot : "C'était un moment unique"

"Je prends la décision de quitter le gouvernement." C'est ce qu'a déclaré Nicolas Hulot, à la surprise générale, mardi 28 août 2018 au micro de France Inter, dans la matinale présentée par Léa Salamé et Nicolas Demorand. Attristé par "la décision la plus difficile de sa vie", le ministre de la Transition écologique se confiait sur son sentiment de ne pas être accompagné dans les démarches environnementales. "Je ne veux plus me mentir, je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ses enjeux-là", a-t-il expliqué.

Face à lui, Léa Salamé et Nicolas Demorand, abasourdis par la nouvelle, n'en reviennent pas. Quelques heures après cette annonce choc, les deux présentateurs radios se sont exprimés sur le moment "unique" qu'ils ont vécu en direct. "C'est certainement le moment de radio le plus fort que j'ai vécu, même en télévision. C'est-à-dire, le moment de la surprise. Le truc n'est pas verrouillé, c'est totalement sincère", commence Léa Salamé, suivie par son collègue : "J'ai senti dès le début que ce serait une interview particulière."

Toutefois, aucun d'eux ne s'attendait à une telle décision de la part de Nicolas Hulot. "Pas une seconde on a imaginé ça", lâche l'animatrice encore médusée avant de se souvenir : "Je crois que j'ai même dit 'Mais vous êtes sérieux, là ?'"

Mais Nicolas Hulot était bel et bien sérieux, estimant que le gouvernement d'Emmanuel Macron n'avait pas su donner la priorité aux questions écologiques et que lui-même n'avait pu obtenir que de "petits pas".