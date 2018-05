Léa Seydoux bientôt en Catwoman face à Margot Robbie ?

Après avoir brillé pendant une dizaine de jours dans le cadre du Festival de Cannes, Léa Seydoux prépare son retour sur le grand écran. Et il se pourrait bien que ce soit du côté d'Hollywood. En effet, la grande rumeur qui court outre-Atlantique implique notre star française au coeur d'un blockbuster chapeauté par la Warner Bros et DC Comics. Léa serait courtisée pour tenir l'un des rôles secondaires d'un spin off consacré au personnage d'Harley Quinn, la fameuse super-vilaine campée par Margot Robbie dans Suicide Squad.

C'est un utilisateur, visiblement bien renseigné, du forum 4Chan, qui a lancé le buzz autour de ce projet. "Il y a quelques semaines, Léa Seydoux est entrée en pourparlers afin de participer à un nouveau film DC, écrit cet internaute. Des sources proches disent que la compétition pour chaque rôle est très intense. Le studio ne s'est pas encore décidé définitivement pour les rôles féminins. À un moment, une dizaine de femmes étaient dans la shortlist. Et chacune pouvait prétendre à plusieurs rôles."

"Cependant, la participation de Seydoux est plus que probable. Si les négociations aboutissent, le studio lui proposera deux rôles, il y a plus de chances que ce soit Black Canary ou Catwoman, assure cet insider. Bien que la participation de ce deuxième personnage soit toujours en question. Si le casting pour tous les rôles fonctionne, WB [Warner Bros, NDLR] annonce la distribution au Comic-Con de San Diego", qui se tiendra du 19 au 22 juillet prochain.

Info ou intox ? Selon des observateurs, si 4Chan est un nid à rumeurs parfois difficiles à croire, celle-ci est plausible, d'autant que des informations révélées sur cette plateforme (comme le 2e opus des Gardiens de la Galaxie, des spoilers sur Les Derniers Jedi...) ont été confirmées par voie officielle.

Pour Léa Seydoux, ce sera un nouveau projet de taille. On la retrouvera prochainement dans Zoé, aux côtés d'Ewan McGregor, puis dans Kursk, avec Matthias Schoenaerts et Colin Firth. La jeune maman du petit Georges a également deux films à tourner : The Story of My Wife (l'histoire d'un capitaine qui prend le pari avec son ami d'épouser la première femme qui entrera dans la pièce) et HorseBoy, avec Joel Kinnaman, sur un couple face à l'autisme de son fils.