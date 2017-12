Léa Seydoux, Catherine Deneuve : Ravissantes pour applaudir Nicolas Ghesquière

"Moment de répit avant une soirée spéciale au Lincoln Center", a écrit Nicolas Ghesquière sur Instagram, en légende d'une photo de lui à l'hôtel The Carlyle. D'abord vêtu d'un T-shirt blanc et d'un jean noir, le directeur artistique de Louis Vuitton a ensuite enfilé un costume et des derbies vernies pour se rendre à l'Alice Tully Hall, au Lincoln Center. La Fondation du Lincoln Center y avait organisé une nouvelle édition de son gala caritatif annuel, intitulé An Evening Honoring.... Nicolas Ghesquière était à l'honneur de l'événement, et y a reçu le Women's Leadership Award.

De nombreuses personnalités ont applaudi le créateur de 46 ans. Parmi elles, les actrices Léa Seydoux, Catherine Deneuve (à l'affiche Tout nous sépare) et Nicole Kidman, le réalisateur Xavier Dolan ainsi que le rappeur Jaden Smith. Les invités de la maison française et de la Fondation du Lincoln Center étaient naturellement habillés en Louis Vuitton. Ils constituaient un public d'amis et d'égéries cinq étoiles.

Jennifer Connelly et son mari Paul Bettany, Laura Harrier, Sophie Turner, Michelle Williams, Justin Theroux et le chanteur Miguel ont eux aussi assisté à l'"Evening Honoring...".