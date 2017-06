Léa Seydoux célèbre son papa avec une photo très rare d'eux deux

Henri Seydoux, qui était encore la 305e plus grandes fortunes de France en 2016 selon Forbes, est le PDG fondateur de Parrot, une société notamment spécialisée dans les drones. Fils de Jérôme Seydoux, patron de Pathé, Henri a toujours été éloigné de sa famille qui a fait fortune dans le pétrole et le cinéma, bien qu'il ait épousé Valérie Schlumberger, une héritière dont il connaît bien le nom puisqu'ils s'agit de sa cousine, comme l'indique un article du Monde.

Plutôt secrète sur ses parents, celle que l'on a vue dans Spectre avait surpris son petit monde et suscité de nombreuses moqueries lorsqu'elle avait confié à Rolling Stone en 2015 qu'elle avait eu "l'impression d'être orpheline". "Je n'avais aucune structure. J'étais mal fagotée avec des chaussures trop petites. Et j'avais des poux. Je demandais à mes amies si elles voulaient jouer chez moi mais à chaque fois elles répondaient : 'Non, ma mère ne veut pas : il n'y a personne pour nous surveiller.'"

Lors de ce même entretien, elle s'étaient épanchée sur ses premiers désirs d'actrice : "Quand je leur ai dit que je voulais être actrice, mes parents ont répondu : 'Quelle connerie ! Essaie si tu veux mais ça ne marchera jamais.'" Force est de constater qu'ils avaient tort. Aujourd'hui, âgée de 31 ans, Léa Seydoux a déjà tourné sous les directions de Woody Allen (Midnight in Paris), Quentin Tarentino (Inglourious Basterds), Wes Anderson (The Grand Budapest Hotel), Abdellatif Kechiche (La vie d'Adèle), Sam Mendes (Spectre) ou encore Xavier Dolan (Juste la fin du monde).