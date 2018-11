Léa Seydoux, comblée, révèle si elle va se marier au père de son fils Georges...

Rares sont les fois où Léa Seydoux évoque sa vie amoureuse. Désireuse de préserver son jardin intime, la comédienne de 33 ans (à l'affiche du drame Kursk, sorti ce 7 novembre 2018) n'expose presque jamais le couple qu'elle forme depuis quelques années avec André Meyer, le père de son petit Georges né en janvier 2017. Auprès du magazine Marie Claire, elle a néanmoins décidé de faire une petite exception...

Révélant qu'elle "adore" la vie de couple, Léa Seydoux a ensuite été questionnée sur sa situation. "Vous êtes mariée ?", demande la journaliste. "Non. À un moment, j'ai voulu, puis plus, mais peut-être un jour. J'adore la vie de famille, mais après, l'idée du couple... en fait, ce qui est flippant dans le couple, c'est le regard social, la morale qui va avec. Mais si on se dit qu'un couple, c'est partager quelque chose avec la personne qu'on aime, c'est génial", a-t-elle répondu. Il n'est donc pas exclu que la jeune maman passe un jour devant monsieur le maire pour officialiser les choses avec sa tendre moitié !

En mars 2015, Léa Seydoux avait évoqué son chéri pour la première fois dans un entretien adressé à Paris Match. "J'ai rencontré l'homme de ma vie, quelqu'un de pleinement présent à lui-même. Ça a été un coup de foudre en deux temps. Il y a quelques années, je l'ai fréquenté une première fois. Il était un peu jeune ; moi, pas très mature non plus et absorbée par mon travail. Bref, on s'était ratés. J'avais vaguement gardé contact avec lui. Un jour, nous nous sommes recroisés. Et là, je me suis dit : 'C'est lui !'", avait-elle malicieusement confié.