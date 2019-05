Léa Seydoux et Sara Forestier divines, Leonardo DiCaprio bien accompagné

Arnaud Desplechin revient pour la sixième fois en compétition au Festival de Cannes avec le long métrage Roubaix une lumière. Ce 22 mai 2019 est la date de la présentation officielle de son long métrage et le cinéaste a le bonheur de monter les marches avec une partie de l'équipe : Roschdy Zem, Léa Seydoux, Antoine Reinartz et Sara Forestier. Drame aux accents de thriller, Roubaix un lumière nous entraîne un soir de Noël : Daoud le chef de la police locale et Louis, fraîchement diplômé, font face au meurtre d'une vieille femme. Les voisines de la victime, deux jeunes femmes, Claude et Marie, sont arrêtées. Elles sont toxicomanes, alcooliques, amantes...

Sur le tapis rouge, Léa Seydoux, habituée du Festival de Cannes, a choisi un ensemble composé d'un body blanc brodé associé avec un pantalon carotte en satin bleu royal tandis que sa partenaire Sara Forestier dévoile ses épaules avec une robe rose agrémentée de perles et de plumes. Le rose lui va bien, c'est d'ailleurs la couleur qu'elle portait lorsqu'elle a remporté le César de la meilleure actrice pour Le Nom des gens en 2011.

Sur le red carpet de ce mercredi, Elodie Bouchez était une nouvelle fois sublime, tout comme Nabilla et Iris Mittenaere. Un autre invité de marque a fait sensation : Leonardo DiCaprio ! L'acteur était venu présenter la veille Once Upon a Time... in Hollywood. Ce soir, c'était en tant que producteur du documentaire Ice on Fire qu'il était là. Il était ainsi accompagné de la réalisatrice Laila Conners de ce film qui propose des solutions pour lutter contre la crise climatique. "Quand des personnalités comme Leonardo médiatisent le problème, c'est sûr que ça aide. Mais j'encourage aussi tout le monde à agir sans avoir besoin qu'une personne connue dise quoi faire", a déclaré Leila Conners à franceinfo. Etre à Cannes ensemble braque donc les projecteurs sur cette question fondamentale, mais cela ne suffira pas à améliorer la situation, tant que la population mondiale ne se réveillera pas...